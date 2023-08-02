Дезертир, угрожавший взорвать гранату, сдался после переговоров с главой Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров провел переговоры с дезертиром, который угрожал взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе. После разговора с руководителем республики военнослужащий сдался полиции. Переговоров с Хабировым потребовал сам дезертир.

39-летний военнослужащий-доброволец, против которого возбуждено дело о дезертирстве, сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу в районе заправки на Нагаевском шоссе, сообщает телеграм-канала «База». По предварительной информации, мужчина достал предмет, похожий на гранату, и угрожал ее взорвать, требуя закрыть возбужденное уголовное дело против него. Движение на трассе перекрыли, на место прибыли полицейские и саперы.

Сначала переговоры с беглецом на территории АЗС вели полицейские, информировали местные СМИ. Позже стало известно, что военнослужащий потребовал встречи с главой Башкирией Радием Хабировым. Руководитель республики приехал на место и переговорил с мужчиной тет-а-тет. По последним данным, после разговора с Хабировым дезертир сдался правоохранителям, пишет «База».

Официальных комментариев полиции и Росгвардии по поводу ситуации пока нет.

Уфа, Наталья Петрова

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