Девочка загадочно умерла после отдыха в лагере в Амурской области

Девятилетняя девочка скончалась при странных обстоятельствах после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Амурской области. Следственные органы начали проверку по данному факту.
Инцидент произошел 1 августа. Школьницу доставили в областную больницу прямо из лагеря после странного поведения – она не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала. Медики не смогли ее спасти.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что, по предварительным данным, смерть девочки не носит криминального характера, передает РИА «Новости». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены все необходимые экспертизы.
В причинах гибели школьницы разбирается и прокуратура.
Как сообщает телеграм-канал Shot, врачи предполагали, что девочка могла отравиться неизвестным веществом или же она заразилась неким инфекционным заболеванием нервной системы. Сейчас в детском лагере работают следователи.
Благовещенск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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