Девочка загадочно умерла после отдыха в лагере в Амурской области

Девятилетняя девочка скончалась при странных обстоятельствах после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Амурской области. Следственные органы начали проверку по данному факту.

Инцидент произошел 1 августа. Школьницу доставили в областную больницу прямо из лагеря после странного поведения – она не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала. Медики не смогли ее спасти.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что, по предварительным данным, смерть девочки не носит криминального характера, передает РИА «Новости». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены все необходимые экспертизы.

В причинах гибели школьницы разбирается и прокуратура.

Как сообщает телеграм-канал Shot, врачи предполагали, что девочка могла отравиться неизвестным веществом или же она заразилась неким инфекционным заболеванием нервной системы. Сейчас в детском лагере работают следователи.

Благовещенск, Наталья Петрова

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