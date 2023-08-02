В помещениях Сената США ищут вооруженного человека

Полиция Капитолия в среду, 2 августа, сообщила, что в помещениях Сената США идут поиски возможно находящегося внутри вооруженного человека, – сообщают американские СМИ.

Правоохранители в своем Twitter-аккаунте сообщили, что «полиция Капитолия получила сообщение по номеру 911о вооруженном неизвестном в здании офиса Сената по соседству с Конгрессом. В настоящее время полицейские предпринимают меры реагирования».

«Получены сообщения о стрелке. Часть людей выводят. Находящимся в здании нужно искать укрытие. Информация о выстрелах пока не подтверждена», – сообщила полиция Капитолия.

Вашингтон, Иван Бабурин

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