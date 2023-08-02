Трамп заявил, что его хотят посадить на 561 год

Экс-президент США Дональд Трамп в среду, 2 августа, заявил, что из-за организованной в последние месяцы в его отношении «охоты на ведьм», его могут приговорить к 561 году тюрьмы, – сообщает американское издание The Hill.

В письме к донорам своей предвыборной кампании Трамп написал: «Коррумпированный Минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (Байдена, прим.ред.), вновь предъявил мне обвинения. И согласно некоторым сообщениям в СМИ, мне может грозить, в целом, 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами «охоты на ведьм».

Накануне стало известно, что бывшему президенту США были предъявлены обвинения по четырем пунктам, в том числе, – попытка воспользоваться «захватом» Капитолия 6 января 2021 года для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.

Вашингтон, Иван Бабурин

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