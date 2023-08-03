Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов на станции Голубичная на Забайкальской железной дороге. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 2 августа около 21:00 по местному времени на путях необщего пользования. Три из четырех вагонов опрокинулись, уточнили в надзорном ведомстве.
В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа Читинского линейного отдела МВД России на транспорте.
В результате происшествия задержек движения поездов не было.
Чита, Наталья Петрова
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