Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов на станции Голубичная на Забайкальской железной дороге. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 августа около 21:00 по местному времени на путях необщего пользования. Три из четырех вагонов опрокинулись, уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа Читинского линейного отдела МВД России на транспорте.

В результате происшествия задержек движения поездов не было.

Чита, Наталья Петрова

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