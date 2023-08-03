На Алтае парапланерист упал на соревнованиях и сломал позвоночник

Параплан упал во время соревнований в рамках Кубка России в Республике Алтай. Парапланерист получил перелом позвоночника, но может обойтись без операции.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что около 15:00 по местному времени 2 августа вблизи села Курай в Кош-Агачском районе упал параплан. Ведомство взяло на контроль выяснение причин и обстоятельств аварии и организовало надзорные мероприятия в части соблюдения требований воздушного законодательства.

Начальник соревнований Артем Соколовский рассказал, что врачи нашли у пострадавшего парапланериста перелом позвоночника.

«Состояние хорошее, компрессионный перелом не тяжелый. Все обойдется без операции, сейчас находится в больнице», – сказал он в беседе с ТАСС. Он добавил, что из-за происшествия соревнования отменять не будут.

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

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