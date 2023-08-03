В Грузии из района оползня спасены 40 человек, в том числе пять детей

МВД Грузии сообщило, что спасатели службы Управления по чрезвычайным ситуациям в четверг, 3 августа, из зоны схода оползня в курортном селе Шови Онского муниципалитета (край Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия) эвакуировали 40 человек, в том числе пятерых детей, – сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В сообщении пресс-службы говорится, что «операцию по спасению курирует руководитель службы чрезвычайных ситуаций Грузии Теймураз Мгебришвили, также в район бедствия прибыл губернатор края Пармен Маргвелидзе. Для эвакуации людей были использованы вертолеты пограничной службы».

Тбилиси, Иван Бабурин

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