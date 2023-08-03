Главарь ИГ* убит в перестрелке с боевиками из другой террористической группировки

Главарь террористической организации «Исламское государство»* Абу Хусейна аль-Хусейни аль-Куреши был убит в перестрелке с боевиками группировки «Джабхат ан-Нусра»*, – сообщает в четверг, 3 августа, «Аль-Джазира».

В сообщении представителя ИГ*, распространенном в соцсетях, говорится: «Абу Хусейн аль-Хусейни аль-Куреши был убит в боестолкновении ИГ* с группировкой «Джабхат ан-Нусра»* (она же «Хайят Тахрир аль-Шам»*), запрещена в РФ) на северо-западе Сирии в провинции Идлиб. Новым предводителем стал Абу Хафс аль-Хашими аль-Куреши»

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

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