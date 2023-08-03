Дональд Трамп задержан в зале суда

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг, 3 августа, был задержан в здании суда округа Колумбия, куда прибыл для участия в заседании по делу о беспорядках у Капитолия в 2021 году, – передают СМИ.

Сообщается, что Трамп будет арестован формально – только на время судебной процедуры, после чего его должны освободить. У экс-предидента возьмут отпечатки пальцев, однако фотографировать для материалов дела его не будут.

Трамп уже вошел на первое слушание по делу, возбужденному против него специальным советником Джеком Смитом.

Ранее в четверг Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social написал: «Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы. Я горд быть арестованным за вас. Сделаем Америку снова великой!»

Вашингтон, Иван Бабурин

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