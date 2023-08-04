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NewDayNews.ru

Пятница, 4 августа 2023, 10:28 мск

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На Пхукете турист из России утонул в море, купаясь в непогоду

Российский турист утонул на пляже Сурин на таиландском острове Пхукет, проигнорировав вывешенные спасателями красные флаги, предупреждающие о запрете купания. Об этом сообщает издание The Phuket Express.

Инцидент произошел вечером 3 августа. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили 41-летнего мужчину из воды и пытались реанимировать его, но все попытки оказались безуспешными. Россиянина доставили в местную больницу, где констатировали его смерть.

Погибший россиянин стал пятым человеком, утонувшим на пляжах Пхукета за последнюю неделю. Четверо из погибших – иностранцы.

Отмечается, что туристы на Пхукете часто игнорируют предупреждения спасателей об опасности купания в сезон дождей, когда в Таиланде особенно часто наблюдаются сильные обратные течения, которые могут унести в море.

Бангкок, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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