ПВО сбила ударные дроны ВСУ над Азовским морем и Бердянском

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что силы ПВО России в ночь на пятницу, 4 августа, сбили украинские беспилотники над Бердянском и Азовским морем.

«Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области.

Около двух часов ночи наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Балицкий добавил, что всего за минувшие сутки ВСУ совершили 65 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что Бердянск ночью атаковали пять беспилотников. «Успешно отработала система ПВО ВС РФ. <…> Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Наталья Петрова

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