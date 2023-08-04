На Херсонщине задержали корректировщиков ВСУ, из-за которых погибли мирные жители

ФСБ задержала двух граждан Украины 24 и 19 лет, которые собирали и передавали украинским вооруженным силам данные о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Херсонской области.

По информации спецслужбы, сбор информации о российских военных в зоне СВО задержанные вели по заданию кураторов из ВСУ, им же впоследствии и передавались собранные данные, передает ТАСС.

Задержанные признались в передаче координат для нанесения ударов, в результате которых погибли мирные жители и военнослужащие. «Я передавал координаты ВСУ, после чего произошел ракетный удар и погибли мирные жители и военные, уничтожены были жилые дома и железнодорожная станция», – сказал один из фигурантов на оперативном видео, распространенном УФСБ по Херсонской области. Второй задержанный сообщил, что следил за российскими военными и передал ВСУ данные, после чего произошел обстрел, сдетонировали боеприпасы и погибли мирные жители.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о шпионаже. Материалы дела с обвинительным заключением уже направлены в суд. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Геническ, Наталья Петрова

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