российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 августа 2023, 01:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Российские военные успешно отражают массированную атаку дронов на Крымский мост

Председатель общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ночь с пятницы на субботу 5 августа, сообщает, что российские вооруженные силы отбивают массированную атаку надводных дронов на Крымский мост.

В своем Telegram-канале Рогов пишет: «В данный момент идет массированная атака боевых дронов УГИЛовцев на Крымский мост Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА движется успешно. В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона. Атака террористов продолжается. К надводным дронам присоединились БПЛА нацистов – ПВО, защищая Крымский мост, работает по полной».

«Наркомандующий выпрашивает себе удар возмездия», – отметил Рогов.

Крым, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,