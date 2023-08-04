Российские военные успешно отражают массированную атаку дронов на Крымский мост

Председатель общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ночь с пятницы на субботу 5 августа, сообщает, что российские вооруженные силы отбивают массированную атаку надводных дронов на Крымский мост.

В своем Telegram-канале Рогов пишет: «В данный момент идет массированная атака боевых дронов УГИЛовцев на Крымский мост Уничтожение вражеских надводных дронов и БПЛА движется успешно. В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона. Атака террористов продолжается. К надводным дронам присоединились БПЛА нацистов – ПВО, защищая Крымский мост, работает по полной».

«Наркомандующий выпрашивает себе удар возмездия», – отметил Рогов.

Крым, Иван Бабурин

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