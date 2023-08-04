Власти Крыма не подтвердили атаку «непосредственно на Крымский мост»

Советник главы Крыма Олег Крючков в ночь на субботу, 5 августа, не подтвердил атаку беспилотников непосредственно на Крымский мост. не было, взрывов рядом с ним не происходило, заявил в своем телеграм-канале .

В своем Telegram-канале Крючков написал: «Еще раз, атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности».

В свою очередь, издание Украина.ру сообщило, что украинский дрон-камикадзе попал в коммерческий танкер химических грузов (химовоз) «Sig» под турецким флагом на расстоянии 30 миль от Керченского пролива.

Telegram-канал Рыбарь также передал, что «информация про попадание в танкер Sig подтверждается. Экипаж жив, но затопило машинное отделение».

Симферополь, Иван Бабурин

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