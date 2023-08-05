российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 августа 2023, 13:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник

В севастопольской морской зоне в открытом море российский флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, принимаются все необходимые меры по его уничтожению.

«В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники», – отметил глава региона.

По его словам, ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято.

Севастополь, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,