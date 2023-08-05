В севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник

В севастопольской морской зоне в открытом море российский флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, принимаются все необходимые меры по его уничтожению.

«В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники», – отметил глава региона.

По его словам, ориентировочно после 13:00 ограничение на движение будет снято.

Севастополь, Светлана Антонова

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