«Может быть громко»: в районе пляжа в Севастополе обнаружена дрейфующая мина

В Севастополе в районе пляжа «Любимовка» на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, которая дрейфует в сторону Северной бухты. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев.

«Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте, если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории», – отметил он.

«Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее», – добавил Развозжаев.

Севастополь, Светлана Антонова

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