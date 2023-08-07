Итальянца насмерть завалило сыром на собственной сыроварне

Итальянского бизнесмена насмерть завалило сыром Грана Падано на своей же сыроварне, сообщает издание L'Eco di Bergamo.
Трагедия произошла вечером 6 августа в городе Романо-ди-Ломбардия в провинции Бергамо. На 75-летнего Джакомо Кьяппарини рухнули металлические стеллажи с 25 тыс. головками сыра.
Спасатели искали предпринимателя всю ночь, его тело обнаружили рано утром.
Площадь обрушения составила 2 тыс. квадратных метров и имело эффект домино. Отмечается, что в момент происшествия сыровар настраивал некую аппаратуру для производства сыра.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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