В Новой Каховке на детской площадке обезвредили бомбу

В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадки. Об этом сообщило УФСБ России по Херсонской области. Саперы обезвредили самодельную бомбу с поражающими элементами.
По информации спецслужбы, на детской площадке, в непосредственной близости от многоквартирного дома, было обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению.
На место выехали специалисты-взрывотехники УФСБ. Они деактивировали СВУ прямо на детской площадке при помощи робототехнического саперного комплекса, передает телеканал «Таврия».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, заложившие бомбу на детской площадке.
Геническ, Наталья Петрова
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