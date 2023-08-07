В Турции четыре человека пострадали при взрыве в порту

Взрыв прогремел в гавани Дериндже на западе Турции во время загрузки судна зерном. Четыре человека пострадали, передает CNN TÜRK.

Взрыв случился около 14:40 часов на одном из элеваторов, когда под погрузкой стояло транспортное судно. По одной из версий, сдетонировал газ, скопившийся в хранилище зерна.

Пострадали четыре человек. Их с ожогами доставили в больницу, состояние нормальное.

Полиция пока не сделала заявления о причинах инцидента, ведется расследование.

Анкара, Наталья Рязанова

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