В Турции четыре человека пострадали при взрыве в порту

Взрыв прогремел в гавани Дериндже на западе Турции во время загрузки судна зерном. Четыре человека пострадали, передает CNN TÜRK.
Взрыв случился около 14:40 часов на одном из элеваторов, когда под погрузкой стояло транспортное судно. По одной из версий, сдетонировал газ, скопившийся в хранилище зерна.
Пострадали четыре человек. Их с ожогами доставили в больницу, состояние нормальное.
Полиция пока не сделала заявления о причинах инцидента, ведется расследование.
Анкара, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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