Губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник, 8 августа, сообщил, что на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в результате падении украинского дрона-камикадзе ребенок получил осколочные ранения.

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребенка доставляют в центральную районную больницу для осмотра».



«Иная информация, распространяемая в некоторых федеральных телеграм-каналах, не соответствует действительности», – подчеркнул курский губернатор.

Курск, Иван Бабурин

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