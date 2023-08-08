Подозреваемого в коррупции мэра Димитровграда задержали со стрельбой

Мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По словам собеседника агентства, градоначальник оказал сопротивление при задержании, «сотрудникам силовых структур пришлось разбивать окна его автомобиля».

Также по этому делу задержан помощник губернатора Ульяновской области. Его имя источник не уточнил.

Телеграм-канал Shot сообщает, что силовикам пришлось даже стрелять в воздух, чтобы закрывшийся в своем автомобиле Большаков вышел из машины. При обыске в авто у чиновника обнаружили более 1 миллиона рублей, уточняет телеграм-канал «112». Отмечается, что в настоящее время на рабочем месте мэра работают силовики.

По информации ряда телеграм-каналов, в отношении градоначальника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. «Предварительно, дело связано с получением отката при возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта», – пишет Shot.

Ситуацию с задержанием мэра Димитровграда прокомментировал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Большакова задержали «при порочащих обстоятельствах», к нему было много вопросов и претензий и со стороны властей региона: «Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания», – сообщил глава области.

«Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», – написал Русских в своем телеграм-канале.

Димитровград, Наталья Петрова

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