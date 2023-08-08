Маленький мальчик сел в машину родителей пока те спали, а через час умер

Очередная трагедия, связанная со смертью ребенка в машине, произошла в Гайяне.
Драма случилась всего за один час – и произошла из-за невнимательности взрослых. В субботу двухлетний мальчик умер от удушья, проведя час в одиночестве в машине своих родителей в Сен-Лоран-дю-Марони.
Ребенок сел в машину, когда его родители спали. Его мать проснулась через час и начала искать сына, пока не нашла его без сознания в машине. Оба родителя немедленно доставили ребенка в приемный покой больничного центра, где врачи констатировали его смерть – от удушья.
Начато расследование для установления точных обстоятельств трагедии.
Эта драма является напоминанием о том, что дети особенно чувствительны к высоким температурам в транспортных средствах. В связи с этим врачи напоминают, что даже при достаточно прохладной температуре наружного воздуха (15-20°C) температура внутри вашего автомобиля может подняться выше 45°C. Повышение температуры происходит очень быстро: на 10°C всего за 10 минут.
При температуре наружного воздуха 26°C температура внутри автомобиля может достичь смертельного уровня всего за 10 минут.
Эти высокие температуры могут вызвать удушье, а также тепловой удар у детей, то есть повышение температуры тела до опасного для организма уровня.
После появления возможных симптомов теплового удара (красная и горячая кожа, сухой язык, отсутствие потоотделения и т. д.) рекомендуется обратиться к врачу, даже если самочувствие ребенка улучшается.
Москва, Елена Васильева
© 2023, РИА «Новый День»
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