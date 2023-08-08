ВС РФ уничтожили десант ВСУ при попытке высадиться на левом берегу Днепра

Российские войска пресекли попытку украинских военных десантироваться на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ в ночь на вторник, 8 августа, пытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря. Однако военнослужащие группировки российских войск «Днепр» уничтожили обе лодки при попытке причалить. Некоторые боевики пытались вплавь вернуться на правый берег. Однако «под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто», – сообщил Сальдо в своем телеграм-канале.

Руководитель региона подчеркнул, что боевиков ВСУ в районе Казачьих Лагерей нет. «Левый берег находится под надежной защитой российских войск», – добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток в Херсонской области предотвращены две попытки переброски боевиков ВСУ на катерах в устье Днепра. «Огнем из стрелкового оружия и гранатометов у островов Борщевой и Белогрудый уничтожены три быстроходные лодки, перевозивших до 15 военнослужащих ВСУ», – заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Геническ, Наталья Петрова

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