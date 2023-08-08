В Астрахани в пятиэтажке взорвался газ. Есть погибшие

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Астрахани. В результате инцидента погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы.

Газ взорвался в доме по улице Адмирала Нахимова. После взрыва вспыхнул пожар. В одной из квартир на четвертом этаже выбило окна. На месте работают оперативные службы. Из пятиэтажки эвакуировано 70 человек, передает ТАСС.

Обновлено. По данным областного минздрава, число пострадавших при взрыве газа увеличилось до шести, два человека госпитализированы, сообщает РИА «Новости».

По информации регионального управления МЧС, в 12:48 (11:48 мск) поступило сообщение о возгорании четырех квартир в доме №38 на улице Адмирала Нахимова в Советском районе города. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. В 14:20 (13:20 мск) пожар локализовали. На месте происшествия от МЧС работают семь единиц техники и 19 человек личного состава, от ГКУ «Волгоспас» – одна единица техники и четыре человека личного состава, уточнили в ведомстве.

Астрахань, Наталья Петрова

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