В Анапе молодая мать убила младенца и попыталась покончить с собой

В Анапе 20-летняя местная жительница зарезала трехмесячного сына, а затем попыталась совершить самоубийство. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. В отношении матери-детоубийцы возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, утром 8 августа женщина, находясь в своем доме на улице Кедровой садового товарищества «Автомобилист», ударила младенца ножом в грудь, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

Родственники фигурантки вызвали скорую помощь и полицейских. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика и госпитализировали подозреваемую.

Сейчас женщина находится в больнице под охраной. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. «В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», – говорится в сообщении ведомства.

По информации региональной прокуратуры, в апреле женщина была привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако суд отсрочил наказание в связи с беременностью.

Анапа, Наталья Петрова

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