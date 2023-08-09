Гибелью годовалого ребенка в детсаду на Алтае занялись СКР и прокуратура

Следственные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело в связи с гибелью годовалого мальчика в частном детском саду в городе Бийске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Трагический инцидент расследуется по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Согласно данным следствия, днем 9 августа в одном из частных детских садов города Бийска во время кормления ребенку стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть.

«В настоящее время проводятся допросы, изъята имеющая значение для следствия документация, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз», – говорится в сообщении. В ходе расследования будет дана оценка действиям лица, организовавшего деятельность частного детсада, ответственного за обеспечение безопасного пребывания детей, отметили в СКР.

Происшествием в детсаду также занялась прокуратура Бийска. Надзорным ведомством организована проверка соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в этом учреждении.

Барнаул, Наталья Петрова

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