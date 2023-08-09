При обстреле ВСУ Донецка погибли два человека, еще трое ранены. Среди жертв – ребенок

В Донецке в результате украинского обстрела, по уточненным данным, погибли два мирных жителя и еще трое пострадали. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Среди жертв – четырехлетняя девочка.

По словам градоначальника, при обстреле Петровского района в результате прямого попадания полностью разрушен дом по улице Осоавиахима. Погибли девочка 2019 года рождения и женщина 1952 года рождения.

Еще два человека получили ранения – мужчина 1955 года и женщина 1960 года рождения.

Изначально мэр города сообщал о гибели девочки. Позже стало известно о второй жертве обстрела ВСУ Петровского района и двух раненых.

В течение суток украинские войска выпустили по Петровскому району 46 артиллерийских снарядов и ракет РСЗО.

До этого Кулемзин сообщил о ранении 30-летнего мужчины при обстреле Киевского района города.

Донецк, Наталья Петрова

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