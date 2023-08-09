СМИ: Французские войска атаковали повстанцев в Нигере

Французские военные в среду, 9 августа атаковали нацгвардию Нигера и нарушили воздушное пространство, – сообщает французское агентство AFP.
В сообщении агентства говорится: «Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии и нарушили воздушное пространство страны. «Национальный совет по защите отечества», сформированный после переворота распорядился повысить уровень угрозы».
Ниамей, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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