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Среда, 9 августа 2023, 18:37 мск

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СМИ: Французские войска атаковали повстанцев в Нигере

Фото: freepik.com

Французские военные в среду, 9 августа атаковали нацгвардию Нигера и нарушили воздушное пространство, – сообщает французское агентство AFP.

В сообщении агентства говорится: «Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии и нарушили воздушное пространство страны. «Национальный совет по защите отечества», сформированный после переворота распорядился повысить уровень угрозы».

Ниамей, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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