С Гавайских островов эвакуируют людей из-за пожара

Вице-губернатор штата Гавайи Сильвия Люк в среду, 9 августа, призвала объявить ЧП на федеральном уровне в связи с «беспрецедентными» лесными пожарами на гавайском острове Мауи, – сообщает телеканал CBS News.

В сообщении телеканала говорится, что Сильвия Люк заявила: «Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и уже охватил жилые дома и лодки в море. На данный момент почти вся площадь острова Мауи охвачена огнем. Больницы на острове переполнены пациентами с сильными ожогами и поражениями дыхательных органов. Точно информации о количестве пострадавших пока нет. Лесные пожары беспрецедентны, необходимо объявить ЧП федерального уровня».

«Пожар на Мауи заставил людей прыгать в воду, спасаясь от огня. Из-за жары, сухого воздуха и сильного ветра от урагана Дора контролировать распространение огня удается с трудом. На борьбу со стихией отправлена Национальная гвардия, местные власти проводят эвакуацию. Наиболее тяжелая ситуация сейчас на острове Мауи, там местами перекрыты дороги и не работают линии эстреннной связи 911», – сообщает CBS News.

Гонолулу, Иван Бабурин

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