СМИ: Байден знает, чей кокаин нашли в Белом доме

Президент США Джо Байден знает, чей пакет с кокаином был обнаружен в Белом доме в июле 2023 года, так как наркотик принадлежал человеку из окружения его семьи, – сообщает в среду, 9 августа, The New York Post.

В заметке американского издания говорится, что «пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из окружения семьи Байдена, и президент предположительно знает, кто это».

«Несмотря публичные заявления Секретной службы США о невозможности установить личность человека, оставившего кокаин в Белом доме в начале июля, на самом деле власти смогли собрать достаточно улик, чтобы установить, кому принадлежал наркотик», – пишет The New York Post со ссылкой на «информированные источники».

Вашингтон, Иван Бабурин

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