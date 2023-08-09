Агент ФБР застрелил американца за угрозы Байдену и правительству в соцсетях

Федеральное бюро расследований (ФБР) в среду, 9 августа, подтвердило, что их агент во время обыска застрелил мужчину из-за угроз в адрес президента США Джо Байдена и других представителей органов власти, опубликованных в сети интернет, – сообщает РИА Новости.

В ответ на запрос агентства в прокуратуре штата Юта прокурор округа написал: «Погибшим оказался Крейг Робертсон, публиковавший в интернете многочисленные угрозы в адрес американского президента, вице-президента Камалы Харрис, генпрокурора Меррика Гарланда, прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга, прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс».

В свою очередь, в ФБР также сообщили, что «Бюро изучает инцидент, произошедший с агентом, открывшим стрельбу около 6.15 утра в среду, 9 августа, в Прово, штат Юта. Всё произошло, когда специальные агенты ФБР пытались произвести обыск и арест по ордерам в месте проживания подозреваемого. Субъект мертв».

Вашингтон, Иван Бабурин

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