Кандидат в президенты Эквадора застрелен на митинге

Неизвестный застрелил кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо во время предвыборного митинга. В ходе перестрелки с полицией ранены еще девять человек, передает телеканал CNN.

Нападение произошло вечером 9 августа на севере столичного города Кито во время встречи Вильявисенсьо с избирателями. Кандидат уже садился в машину, когда раздались выстрелы. Полиция открыла огонь по нападавшему и ранила его. В перестрелке также пострадали девять человек, в их числе двое полицейских и кандидат в депутаты.

Нападавший позже умер от ран. Полиция провела рейды по городу и задержала еще шесть человек по подозрению в соучастии, узнало агентств Reuters.

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил в своем блоге, что Фернандо Вильявисенсьо убит. Глава государства возмутился случившимся и заверил, что «преступление не останется безнаказанным».

Первый тур президентских выборов в Эквадоре намечен на 20 августа.

Кито, Наталья Рязанова

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