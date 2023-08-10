Локомотив загорелся у грузового состава под Красноярском

Пожар в локомотиве грузового состава случился из-за неисправности электрооборудования. В момент ЧП поезд двигался между станциями Канск-Енисейский и Иланка Красноярского края.

Происшествие случилось около 23:00 часов 9 августа. Машинист остановил состав и сообщил о ЧП. Для тушения задействовали пожарный поезд со станции Иланская. Пожар удалось потушить без вреда для экологии. Никто не пострадал.

Из-за аварии пришлось приостановить движение поездов. Самая большая задержка в пути – один час – оказалась у пассажирского поезда №606 Красноярск-Карабула. Сейчас движение на этом участке пути идет в обычном режиме, сообщили в ОАО «РЖД».

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку того, как исполнялось законодательство об эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасности движения.

Следователи выясняют причины и обстоятельства инцидента. Ситуация проверяется на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщили в Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Красноярск, Наталья Рязанова

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