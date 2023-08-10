Генпрокурор поручил разобраться с массовым отключением света в Дагестане

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил найти причины массовых отключений электричества в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов заявил, что к веерным отключениям привела жара в регионе.

«В критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики. В связи с многочисленными авариями на подстанциях и возникшими перебоями в снабжении населения электричеством и питьевой водой Генпрокурор России дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан и недопущению подобного впредь», – сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В республике будет работать группа из сотрудников ведомства, представителей Минэнерго России, Ростехнадзора и ПАО «Россети». Им поручено найти причины массовых отключений. В Генпрокуратуре допустили, что ситуация связана с хаотичной многоэтажной застройкой, нерассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями граждан к электросетям.

Энергетики ввели верные отключения электричества в Дагестане из-за ряда аварий на сетях. По данным МЧС, порядка 40 тыс. жителей Дербента одномоментно остались без света.

Глава республики Сергей Меликов пояснил в своем телеграм-канале, что энергосети региона пока не выдерживают испытания жаркой погодой.

«Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Много дагестанских семей остались без света. 120 человек, 37 бригад и 56 единиц техники участвуют в аварийных работах, на усиленный режим переведены все службы», – написал Меликов.

Он пообещал, что проблему модернизации сетей решат «в ближайшие несколько лет». Сделать это быстрее не получится, потому что «объемы работ и средств, которые позволят решить проблемы граждан, слишком велики». Меликов попросил у федерального правительства дополнительное финансирование на эти задачи.

«Рассчитываю, что это обращение будет поддержано», – добавил глава Дагестана.

Москва, Наталья Рязанова

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