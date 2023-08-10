При обстреле ВСУ повреждены жилой дом и торговый объект в Брянской области

Село Хинель Севского района Брянской области попало под обстрел украинских войск. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Накануне ВСУ дважды обстреляли территорию Брянской области. Удары наносились по селу Кирилловка Климовского района и поселку Белая Березка Трубчевского района. Никто не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов и личных автомобилей, а также производственные помещения промышленного предприятия и несколько торговых объектов.

Брянск, Наталья Петрова

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