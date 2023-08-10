В Кейптауне в ходе забастовки таксистов убиты пять человек

В Южно-Африканской Республике (ЮАР), городе Кейптауне продолжающаяся восьмой день забастовка таксистов привела к дефициту продуктов, что спровоцировало грабежи магазинов и массовые беспорядки, в результате которых были убиты пять человек, – сообщают местные СМИ.

Полиция Кейптауна сообщает, что «в результате забастовки пять человек убиты, а 120 митингующих арестованы.Протестующие таксисты стреляют по машинам коллег, не присоединившимся к забастовке, а также поджигают автомобили и блокируют дороги, включая магистрали, ведущие к аэропорту Кейптауна».

Местный новостной портал News 24 опубликовал фотографии пустых полок в отделах хлеба и молока, а также других товаров первой необходимости. Дефицит продуктов затронул даже крупные сетевые магазины, включая популярную сеть Woolworths.

Сообщается, что в ответ на кризис с поставками продуктов власти Кейптауна предприняли экстренные меры. С целью обеспечения доставки товаров в магазины были сформированы конвои грузовиков под охраной полиции.

Кейптаун, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»