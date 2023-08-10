В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

Министерство здравоохранения России в четверг, 10 августа, сообщило, что в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб, 15 находятся на лечении в стационарах.

В сообщении, распространенном пресс-службой минздрава говорится: «По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 1 человек погиб. 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, восемь человек уже выписаны из стационаров, получив необходимую медицинскую помощь».

«В настоящее время 15 пациентов находятся на стационарном лечении: 13 человек доставлены в Сергиево-Посадскую ЦРБ, из них трое находятся в тяжелом состоянии и 10 человек в состоянии средней степени тяжести, еще один человек отправлен в Мытищинскую ГКБ. Также один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России. Все пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме», – сообщили также в министерстве.

Москва, Иван Бабурин

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