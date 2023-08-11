Пострадавший от нападения собак житель Магадан умер в реанимации

Следователи в Магадане начали проверку в связи с гибелью местного жителя от нападения собак. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Стая бездомных животных ночью 9 августа набросилась на мужчину в одном из дворов в центре Магадана. С множественными укусами и без сознания его доставили в реанимационное отделение Магаданской областной больницы. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался, не приходя в создание.

Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинского исследования, отметили в СУ СК РФ по региону, передает РИА «Новости». Следователи начали процессуальную проверку по факту гибели мужчины.

Магадан, Наталья Петрова

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