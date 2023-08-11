Затянуло потоком воды в трубу: двое детей погибли во время наводнения в Приморье

В Приморье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью двух детей, которых затянуло потоком воды в сточную трубу. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Трагедия произошла в селе Дальзаводское Хорольского района. Днем 11 августа братья 12 и 13 лет проводили время у обочины дороги. По предварительной информации, один из детей залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, и его затянул поток воды, разлившейся в результате паводка. Брат бросился к нему на помощь. В итоге оба мальчика утонули.

Тела детей уже нашли. По факту гибели братьев возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», – говорится в сообщении.

Прокуратура Хорольского района поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

В семи муниципалитетах Приморья объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями, сообщила пресс-служба правительства края. Речь идет о Красноармейском, Анучинском, Хорольском, Черниговском, Надеждинском и Спасском районах.

«Сильные дожди привели к нарушению дорожного сообщения и подтоплению в ряде муниципалитетов. Наиболее сложная обстановка в Уссурийске, Михайловском и Надеждинском районах, Октябрьском и Хасанском округах», – написал губернатор региона Олег Кожемяко в Telegram. По его словам, «идет эвакуация жителей, везде развернуты пункты временного размещения, налажена доставка воды и хлеба».

Владивосток, Наталья Петрова

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