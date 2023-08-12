Киев послал в атаку на Крым 20 беспилотников

Киевский режим атаковал полуостров Крым с помощью 20 беспилотников, но ни один не долетел до цели, сообщили в Минобороны РФ.

Рано утром советник главы республики Олег Крючков призвал крымчан сохранять спокойствие при громких звуках. Он пояснил, что сработала система ПВО. По данным МО РФ, также были задействованы средства радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. 14 БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще шесть подавлены средствами РЭБ», – говорится в сообщении министерства.

Атака не удалась: здания и сооружения не повреждены, никто из жителей не пострадал.

Ранее Украина пыталась атаковать Севастополь 11 дронами. Система ПВО сбила два аппарата, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Дроны упали в море.

Москва, Наталья Рязанова

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