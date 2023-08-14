ПВО отразила ракетную атаку ВСУ по Бердянску

Российская система противовоздушной обороны отразила ракетный удар Украины по городу Бердянску Запорожской области. Об этом сообщила председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, попытка ракетной атаки была предпринята ВСУ сегодня в 9:30 мск. «Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России. Все ракеты сбиты», – написал Рогов в Telegram.

Общественник добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Мелитополь, Наталья Петрова

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