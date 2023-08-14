В Ижевске школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от педофила

В Ижевске 15-летняя девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника. Пострадавшую госпитализировали, преступнику удалось скрыться.

Школьница сама пришла в гости к 34-летнему знакомому. Мужчина начал домогаться и требовать от девочки близости.

Спасаясь от педофила, девятиклассница прыгнула с четвертого этажа. Ребенка госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.

Подозреваемого объявили в розыск. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.

Ижевск, Зоя Осколкова

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