В Ижевске школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от педофила

В Ижевске 15-летняя девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника. Пострадавшую госпитализировали, преступнику удалось скрыться.
Школьница сама пришла в гости к 34-летнему знакомому. Мужчина начал домогаться и требовать от девочки близости.
Спасаясь от педофила, девятиклассница прыгнула с четвертого этажа. Ребенка госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.
Подозреваемого объявили в розыск. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.
Ижевск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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