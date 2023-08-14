На берегу румынского города прогремел взрыв – СМИ

Мощный взрыв прогремел на берегу в румынском черноморском городе Костинешть. Предварительно, сдетонировала морская мина.

ЧП случилось в районе причала перед гостиницей Forum. Там уже работают пожарные и полиция. Предварительно, никто не пострадал, пишут «Известия».

Очевидцы рассказали, что взорвалась морская мина. В том же районе около берега дрейфует еще одна. Сейчас группа водолазов проверяет акваторию около места взрыва.

Ранее в турецком городке Шиле нашли около 30 артиллерийских снарядов в районе пляжа. Военные на время закрыли пляж и проверили всю зону. Боеприпасы уничтожили.

Костинешть, Наталья Рязанова

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