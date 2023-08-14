В Краснодаре электросамокатчик наехал на женщину с младенцем и скрылся

В центре Краснодара молодой человек на электросамокате сбил на пешеходном переходе женщину с грудным ребенком на руках, после чего скрылся. У женщины диагностированы ушибы, у младенца – перелом ключицы, сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в минувшую субботу на пересечении улиц Красной и Карасунской. Няня с десятимесячным ребенком на руках переходила дорогу на зеленый свет, и в этот момент в нее на большой скорости врезался парень на электросамокате. От удара женщина упала. После наезда самокатчик скрылся с места происшествия.

В результате инцидента у ребенка зафиксирован перелом ключицы и ушиб руки. Няня получила травмы плеча, шеи и головы.

Следственные органы начали проверку по факту случившегося. «В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности управлявшего электросамокатом, а также всех обстоятельств произошедшего», – сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

Краснодар, Наталья Петрова

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