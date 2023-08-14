Трое детей и взрослый пострадали при взрыве в Саратовской области

Взрыв случился в многоквартирном жилом доме в Вольском районе Саратовской области. В результате пострадали мужчина и трое детей, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

ЧП произошло 14 августа из-за брошенного в мусорное ведро баллончика из-под аэрозольного дезодоранта. Когда в ведро упала непотушенная сигарета, баллончик взорвался.

«Трое несовершеннолетних и мужчина 1986 года рождения получили ожоги. Организована доследственная проверка», – пояснили в ведомстве.

Областная прокуратура начала собственную проверку инцидента. По данным ведомства, все пострадавшие получили ожоги. Медики обработали ожоги на месте, оказав амбулаторную помощь.

ТАСС со ссылкой на региональный минздрав уточняет, что всех четырех пострадавших отвезли в больницы. Состояние двух детей врачи оценили как средней степени тяжести, еще одного – легкой. Мужчина также находится в состоянии средней степени тяжести.

Саратов, Наталья Рязанова

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