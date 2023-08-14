В результате стрельбы в честь Дня независимости Пакистана есть убитые и раненые

В День независимости Пакистана в понедельник, 14 августа, в результате стрельбы в воздух в городе Карачи были застрелены, по меньшей мере, два человека и более 80 получили ранения, – передает агентство The News.

Согласно сообщению агентства со ссылкой на пакистанские правоохранительные органы, что жители Карачи устроили традиционную массовую стрельбу в воздух из различных видов оружия в полночь празднования 77-й годовщины независимости Пакистана 14 августа, в результате чего, как минимум, два человека были убиты и около 80 – ранены».

«В Пакистане в День независимости помимо полицейских были развернуто подразделение о борьбе с уличной преступностью «Дельфины», а также спецподразделения элитных сил, чтобы принять оперативные меры против стрельбы в воздух, а также с целью задержания молодежи, которая ездит на мотоциклах без глушителей. Сколько нарушителей было в итоге задержано, пакистанские правоохранители не сообщают», – пишет The News.

Карачи, Иван Бабурин

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