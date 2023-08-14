На нефтяном месторождении в ХМАО прогремел взрыв

В ХМАО на Талинском нефтяном месторождении недалеко от Нягани в понедельник, 14 августа, прогремел взрыв. Предварительно сообщается о погибших и пострадавших.

Так, телеграм-канал Baza пишет, что «На Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошли два взрыва. По предварительным данным как минимум 2 человека погибли и 5 пострадали. Еще двоих ищут».

В свою очередь в Няганской окружной больнице ТАСС сообщили следующее: «К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога».

В свою очередь, «Известия» со ссылкой на собственные источники пишут, что «идет горение на кустовой площадке. Также в огне сейчас находится часть лесного массива. На месте работают экстренные службы для выяснения подробностей случившегося».

Ханты-Мансийск, Иван Бабурин

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