В Махачкале взорвался автосервис. Погибли люди

В Махачкале в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в понедельник, 14 августа, произошел взрыв, в результате которого пять человек погибли и 10 пострадали, – сообщают СМИ.

Глава Дагестана Меликов, в частности, сообщил: «На выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок».

В свою очередь, Telegram-канал телеканала RT пишет, что «власти Махачкалы заявили, что в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» произошел взрыв. На место ЧП выехали представители руководства администрации, задействованы все экстренные службы».

Telegram-канал Shot сообщил о пятерых погибших и более десяти раненых после взрыва в Махачкале.

Махачкала, Иван Бабурин

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