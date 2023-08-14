В результате крушения учебного самолета погиб летчик

Министерство обороны РФ в понедельник, 14 августа, сообщило, что в Краснодарском крае в результате крушения учебного самолета Л-39 погиб один из членов экипажа.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб».

Краснодар, Иван Бабурин

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