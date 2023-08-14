Число погибших при взрыве и последующем пожаре в Махачкале достигло 12

Минздрав Дагестана в ночь на 15 августа сообщил, что по уточненным данным в результате взрыва и последующего пожара на автозаправке в Махачкале погибло 12 человек, пострадало – 50 человек

В сообщении пресс-службы республиканского минздрава говорится: «По информации на данное время, в результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы 12 человек погибли, из них один ребенок, 50 пострадавших. Состояние многих – средней тяжести, люди продолжают поступать. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия. В медучреждениях имеется необходимое количества коек для лечения пострадавших, все нужные медикаменты. Препараты крови также имеются в достатке, Республиканская станция переливания крови обеспечивает стационары в полной мере».

В свою очередь, в минздраве России сообщили, что в Дагестан для организации медпомощи пострадавшим вылетел заместитель министра Виктор Фисенко.

«Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале», – сообщили в пресс-службе минздрава.

Махачкала, Иван Бабурин

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